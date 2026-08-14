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GAK-Stürmer Hofleitner

„Über solche Drohungen denke ich gar nicht nach!“

Fußball National
14.08.2026 18:30
Gegen Lustenau war Alex Hofleitner (li.) der gefeierte Held.
Gegen Lustenau war Alex Hofleitner (li.) der gefeierte Held.(Bild: GEPA)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Alexander Hofleitner ist beim GAK aktuell die Nummer eins im Angriff. Das will er am Sonntag auch gegen Rapid untermauern. Zuvor sprach der Stürmer mit der „Krone“ über Drohungen gegen seine Person, Verbesserungspotenzial, sein persönliches Märchen und darüber, warum er sich auch in der Verteidigung gut zurecht findet.

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Die neue Nummer eins im Angriff des GAK! „Das ist natürlich schön zu hören. Ich weiß aber auch, dass es schnell wieder anders sein kann. Ich muss jede Woche meine Leistung bringen“, sagt Alex Hofleitner, der als einziger Stürmer in beiden Bundesligaspielen sowie im Cup vom Start weg am Feld gestanden ist. Und zuletzt mit seinem Tor zum 2:1 gegen Lustenau seine Roten auf die Siegerstraße gebracht hat.

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