„Über solche Drohungen denke ich gar nicht nach!“

Die neue Nummer eins im Angriff des GAK! „Das ist natürlich schön zu hören. Ich weiß aber auch, dass es schnell wieder anders sein kann. Ich muss jede Woche meine Leistung bringen“, sagt Alex Hofleitner, der als einziger Stürmer in beiden Bundesligaspielen sowie im Cup vom Start weg am Feld gestanden ist. Und zuletzt mit seinem Tor zum 2:1 gegen Lustenau seine Roten auf die Siegerstraße gebracht hat.