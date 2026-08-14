„Über solche Drohungen denke ich gar nicht nach!“

Alexander Hofleitner ist beim GAK aktuell die Nummer eins im Angriff. Das will er am Sonntag auch gegen Rapid untermauern. Zuvor sprach der Stürmer mit der „Krone“ über Drohungen gegen seine Person, Verbesserungspotenzial, sein persönliches Märchen und darüber, warum er sich auch in der Verteidigung gut zurecht findet.
Die neue Nummer eins im Angriff des GAK! „Das ist natürlich schön zu hören. Ich weiß aber auch, dass es schnell wieder anders sein kann. Ich muss jede Woche meine Leistung bringen“, sagt Alex Hofleitner, der als einziger Stürmer in beiden Bundesligaspielen sowie im Cup vom Start weg am Feld gestanden ist. Und zuletzt mit seinem Tor zum 2:1 gegen Lustenau seine Roten auf die Siegerstraße gebracht hat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.