Erhitzte Gemüter! Keine Einigung bei Dürre-Hilfen

Auch beim Abtausch mit dem Klimaschutzgesetz scheint keine Lösung in Sicht. Totschnig will zwar zusätzliche 250 Millionen Euro für die Landwirtschaft, lässt beim Klimaschutzgesetz aber kein Entgegenkommen erkennen. Der Verdacht bei SPÖ und NEOS: Totschnig scheue den Konflikt mit dem mächtigen Wirtschaftsbund, der verbindlichen Klimavorgaben skeptisch gegenübersteht. „Der Ball liegt nun beim Herren Minister beziehungsweise beim Koalitionspartner“, so Schmidt.