Händler warnen jetzt vor höheren Preisen

Die neue Verordnung PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) gilt für alle Verpackungen, die auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht werden, wie Kartons, Teebeutel und Plastikfolien. Seit Mittwoch müssen verschiedene Anforderungen erfüllt werden, wie eine Kennzeichnung zur Identifikation, Grenzwerte für Schwermetalle, PFAS etc. Lieferanten müssen alle Informationen und Unterlagen zur Verfügung stellen, die Hersteller brauchen. Weitere Verpflichtungen sollen schrittweise in den kommenden Jahren in Kraft treten.