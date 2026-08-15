Beach-Showdown: Schladming wird zur heißen Arena

Von 4. bis 6. September wird Schladming zum Hotspot für Beachvolleyball: Bei den MEVZA Beach Volleyball Championships kämpfen Top-Teams aus Mitteleuropa um den Titel. Am Zielhang der Planai treffen spektakuläre Matches auf Partystimmung, DJ-Sets und echtes Spätsommer-Feeling in den Alpen.
Jetzt wird’s heiß in Schladming! Von 4. bis 6. September 2026 verwandelt sich die steirische Sportmetropole in eine große Beachvolleyball-Arena. Bei den MEVZA Beach Volleyball Championships treffen internationale Top-Teams und aufstrebende Talente aus ganz Mitteleuropa aufeinander.
Damit setzt die Region auch abseits der Wintersaison ein kräftiges sportliches Ausrufezeichen. Hochklassiger Beachvolleyball, alpines Ambiente und beste Unterhaltung verbinden sich zu einem Event, das Fans und Besucher gleichermaßen begeistern soll.
Spitzensport vor gewaltiger Bergkulisse
Die besondere Bühne bildet die sportliche Atmosphäre am Zielhang der Planai. Vor eindrucksvoller Bergkulisse dürfen sich die Fans auf packende Duelle, spektakuläre Ballwechsel und jede Menge Emotionen freuen.
Für die Region passt das Turnier perfekt zur Strategie, Schladming als ganzjährigen Sport- und Erlebnisstandort weiterzuentwickeln. Denn Bewegung und besondere Naturerlebnisse gehören hier längst nicht nur zum Winter: Auch Biken und Wandern machen die Region zum beliebten Sommerziel.
Heiße Matches, coole Beats
Doch nach dem letzten Ballwechsel ist noch lange nicht Schluss. DJ-Sets, Musik und Partystimmung machen das Wochenende auch abseits des Courts zum Erlebnis. Beachvolleyball-Fans, Urlauber und Feierfreudige können gemeinsam mitfiebern, feiern und den Spätsommer in den Alpen genießen.
Ob Beachvolleyball-Fan, Musikliebhaber oder einfach auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Wochenende: Schladming serviert von 4. bis 6. September Spitzensport, Party und Alpenfeeling in einem.
Mehr zum Event gibt’s auf beachvolleyball-schladming.com