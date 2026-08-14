Umfrage-Beben in der Steiermark: FPÖ räumt ab!

Schwarz und Rot schon gleichauf

Besonders unangenehm für ÖVP-Obfrau und Landeshauptmann-Vize Manuela Khom: Es gibt sogar ein Duell um Platz zwei. Denn auch die SPÖ unter Max Lercher hält laut IFDD bei 19 Prozent. „Zwar hat auch Lercher mit der Unbeliebtheit des Bundesparteivorsitzenden Andreas Babler zu kämpfen, er schafft es als Person jedoch, über den Werten seiner Partei zu bleiben.“ Auch das schlechte Ergebnis bei der Grazer Gemeinderatswahl dürften die Landesroten relativ gut weggesteckt haben.