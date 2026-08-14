Neues „Notfall-Telefon“ soll vor Google schützen

Bösartige Ein-Stern-Bewertungen auf Google und Co. können für Gastronomen und Hoteliers ein Desaster sein und zu Umsatzeinbußen führen. Weil die Einträge nur schwer löschbar sind, ließ Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner nun ein rotes „Notfall“-Telefon einrichten. „Wenn ein Wirt am Montag in der Früh sieht, dass plötzlich mehrere erfundene Ein-Stern-Bewertungen online sind, braucht er keine lange Abhandlung. Er braucht eine Antwort auf die Frage: Was mache ich jetzt? Genau dafür gibt es ab Montag unser Rotes Telefon“, erklärt Zehetner.