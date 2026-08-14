Neues „Notfall-Telefon“ soll vor Google schützen

Fake-Bewertungen können Tourismusbetriebe schwer schädigen. Ein neues „Rotes Telefon“ bietet Gastronomen und Hoteliers ab Montag rasche Hilfe bei Rufschädigung und Erpressungsversuchen im Netz.
Bösartige Ein-Stern-Bewertungen auf Google und Co. können für Gastronomen und Hoteliers ein Desaster sein und zu Umsatzeinbußen führen. Weil die Einträge nur schwer löschbar sind, ließ Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner nun ein rotes „Notfall“-Telefon einrichten. „Wenn ein Wirt am Montag in der Früh sieht, dass plötzlich mehrere erfundene Ein-Stern-Bewertungen online sind, braucht er keine lange Abhandlung. Er braucht eine Antwort auf die Frage: Was mache ich jetzt? Genau dafür gibt es ab Montag unser Rotes Telefon“, erklärt Zehetner.
Online-Bewertungen sind längst bares Geld. Für viele Gäste zählen sie zu den wichtigsten Entscheidungshilfen bei der Wahl eines Hotels, Restaurants oder Freizeitangebots. Gute Rezensionen bringen Buchungen – falsche negative Einträge können hingegen erheblichen wirtschaftlichen Schaden anrichten.
Mafiöse Methoden bei den Bewertungen
Und dahinter steckt nicht immer nur ein unzufriedener Gast. Fake-Bewertungen können von Personen stammen, die den Betrieb nie betreten haben, aber auch von Konkurrenten oder ehemaligen Mitarbeitern. Hinzu kommen gekaufte Rezensionen, automatisierte Einträge und sogenannte Erpressungsbewertungen. Dabei droht ein Gast beispielsweise mit einer schlechten Bewertung, falls er keinen Rabatt, keine Rückerstattung oder eine andere Vergünstigung bekommt.
„Kritik muss erlaubt sein. Eine schlechte echte Bewertung gehört zur Realität. Aber erfundene Geschichten, gezielte Rufschädigung oder Erpressung haben mit ehrlicher Kritik nichts zu tun. Unsere Betriebe müssen sich nicht alles gefallen lassen“, stellt Zehetner klar.
So bekommen Sie Unterstützung
Unter +43 71100 807597 können sich Betroffene ab Montag (9 bis 16 Uhr) jedenfalls Tipps abholen, wie mit Fake-Bewertungen, Rufschädigung und Erpressungsversuchen umzugehen ist. „Viele unserer Betriebe sind Familienunternehmen. Da sitzt nicht im Nebenzimmer eine Rechtsabteilung, die sich um so etwas kümmert“, so Zehetner, die parallel einen Leitfaden dazu veröffentlicht.
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