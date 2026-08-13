Erdbeben: So sollen Robo-Schlangen Menschen retten

Als Ende Juni in Venezuela die Erde bebte und Tausende Menschen unter Gebäudetrümmern begraben wurden, erreichte Howie Choset in den USA ein verzweifelter Hilferuf. Der Chef des Biorobotik-Labors der Carnegie Mellon University im US-amerikanischen Pittsburgh erhielt einen Anruf von Beatriz Gonzalez: Die gebürtige Venezolanerin aus Atlanta hatte im Internet über seine Arbeit gelesen – und bat den Forscher, die Suche nach Überlebenden mit seinen Schlangenrobotern zu unterstützen. Choset zögerte nicht lange, packte drei seiner Roboter in den Koffer – und saß keine 24 Stunden später in einem Flugzeug nach Venezuela.