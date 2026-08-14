Social-Media-Verbot in Frankreich gekippt

Frankreich ist das erste Land in Europa, das ein Social-Media-Verbot beschlossen hat. Dieses soll laut der Regierung gesundheitsschädliche Auswirkungen der Onlinenetzwerke auf Jugendliche vermeiden. Die nationale Gesundheitsbehörde teilte mit, dass die Nutzung der psychischen Gesundheit schaden könne. Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren sollten deshalb insbesondere von Diensten wie TikTok, Snapchat, X und Instagram sowie von Videoplattformen wie YouTube, Messengern und bestimmten Online-Videospielen ferngehalten werden.