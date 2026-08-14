Niederösterreich: Wieder brennt es im Föhrenwald!

Und wieder brennt es: Im Föhrenwald bei St. Egyden am Steinfeld in Niederösterreich ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Erst vor wenigen Tagen war ein Brand, der ganz in der Nähe gewütet hatte, gelöscht worden.
Die Österreichische Unwetterzentrale teilte auf Facebook ein Foto, das eine gewaltige Rauchsäule zeigt. Der Brandherd dürfte sich an ähnlicher Stelle befinden wie der Großbrand, der vor einigen Tagen gewütet hatte.
Fünf Tage lang hielten die Flammen im Föhrenwald Hunderte Einsatzkräfte auf Trab. 100 Hektar standen in Vollbrand, ausgelöst wurde das Inferno offenbar durch Munitionsteile. Erst vergangenen Sonntag konnte „Brand aus“ gegeben werden.
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