Samsung Galaxy Z Flip 8: Ist der Preis gerecht?

Samsung bringt mit dem Galaxy Z Flip 8 die nächste Generation seines beliebten Klapp-Smartphones nach Österreich. Die Neuheit soll mit einem größeren Außendisplay, mehr Leistung und einer längeren Akkulaufzeit überzeugen. Doch lohnt sich der Preis von rund 1000 Euro wirklich? Im Alltag zeigt das Smartphone viele Stärken, hat aber auch Schwächen.