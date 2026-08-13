Samsung Galaxy Z Flip 8: Ist der Preis gerecht?

Samsung bringt mit dem Galaxy Z Flip 8 die nächste Generation seines beliebten Klapp-Smartphones nach Österreich. Die Neuheit soll mit einem größeren Außendisplay, mehr Leistung und einer längeren Akkulaufzeit überzeugen. Doch lohnt sich der Preis von rund 1000 Euro wirklich? Im Alltag zeigt das Smartphone viele Stärken, hat aber auch Schwächen.
Faltbare Smartphones werden immer beliebter und Samsung zählt mit der Galaxy-Z-Flip-Reihe zu den bekanntesten Herstellern in diesem Bereich. Mit dem neuen Galaxy Z Flip 8 will das Unternehmen zeigen, dass Klapphandys längst alltagstauglich sind und die flexible Displaytechnik gereift ist. Aber stimmt das? Krone+ hat es ausprobiert.
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