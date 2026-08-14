Kein Gehalt! Austria-Talent löst Vertrag auf

Wieder einmal Wirbel bei der Austria Klagenfurt! Goalietalent Alex Turkin verließ den Regionalligisten – wegen ausstehender Gehälter. Am Platz feierte man hingegen einen furiosen 5:0-Kantersieg über die WAC Amateure. Das gelang auch Völkermarkt über ATSV Wolfsberg. In der Kärntner Liga kriselt es nach drei Runden bereits beim SAK und bei Köttmannsdorf. Zudem braucht St. Veit einen neuen Obmann.