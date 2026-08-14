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Wirbel trotz 5:0-Sieg

Kein Gehalt! Austria-Talent löst Vertrag auf

Fußball Dritte Liga
14.08.2026 22:25
Alex Turkin
Alex Turkin(Bild: Josef Kuess)
Porträt von Claudio Trevisan
Porträt von Lukas Töfferl
Porträt von Stefan Plieschnig
Porträt von Albert Kurka
Von Claudio Trevisan , Lukas Töfferl , Stefan Plieschnig und Albert Kurka

Wieder einmal Wirbel bei der Austria Klagenfurt! Goalietalent Alex Turkin verließ den Regionalligisten – wegen ausstehender Gehälter. Am Platz feierte man hingegen einen furiosen 5:0-Kantersieg über die WAC Amateure. Das gelang auch Völkermarkt über ATSV Wolfsberg. In der Kärntner Liga kriselt es nach drei Runden bereits beim SAK und bei Köttmannsdorf. Zudem braucht St. Veit einen neuen Obmann.

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Erster Saisonsieg für Völkermarkt – und was für einer! Bei einem schwachen ATSV Wolfsberg feuerte man aus allen Rohren, gewann mit 5:0. Es war der höchste Erfolg in der Ära von Coach Rudi Perz, der sogar meinte: „Wir hätten noch mehr Tore schießen können!“

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