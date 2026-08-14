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Bewegung bei Sturm

Fosso, Mitchell und Co.: Parensens Plan geht auf

Fußball National
14.08.2026 17:21
Fosso hat Sturm bereits verlassen, Mitchell ist der nächste Top-Kandidat für einen Wechsel.
Fosso hat Sturm bereits verlassen, Mitchell ist der nächste Top-Kandidat für einen Wechsel.(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Nach dem Abgang von Ryan Fosso gibt es wohl demnächst weitere Transfer-Bewegung bei Fußball-Vizemeister Sturm. Altachs Yann Massombo wird mit den Grazer in Verbindung gebracht. Die „Krone“ fragte bei Sportchef Michael Parensen nach. So steht es im Poker um Jeyland Mitchell, wie sehen die Pläne bezüglich eines möglichen Nachrüstens aus.

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