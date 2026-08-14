Fosso, Mitchell und Co.: Parensens Plan geht auf

Nach dem Abgang von Ryan Fosso gibt es wohl demnächst weitere Transfer-Bewegung bei Fußball-Vizemeister Sturm. Altachs Yann Massombo wird mit den Grazer in Verbindung gebracht. Die „Krone“ fragte bei Sportchef Michael Parensen nach. So steht es im Poker um Jeyland Mitchell, wie sehen die Pläne bezüglich eines möglichen Nachrüstens aus.