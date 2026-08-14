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Leichtathletik-EM

800-m-Showdown an Schweizerin Audrey Werro!

Sport-Mix
14.08.2026 23:24
Audrey Werro
Audrey Werro(Bild: AP/Morgan Harlow)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das mit größter Spannung erwartete 800-m-Finale der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham ist zum erwarteten Spektakel geworden, auch wenn der Weltrekord von Jarmila Kratochvilova (1:53,28 Minuten/1983) nicht gefallen ist!

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Gold holte sich die Schweizerin Audrey Werro im Meisterschaftsrekord von 1:54,81 Minuten vor der britischen Olympia-Siegerin Keely Hodgkinson (1:55,01) und der Niederländerin Femke Broeders-Bol, die den nationalen Rekord einstellte (1:55,54).

Werro stand nach einem Sturz im Halbfinale nur dank eines erfolgreichen Protests im Finale. Broeders-Bol war nach Medaillen-Gewinnen über 400 m Hürden und 400 m flach auf die 800 m gewechselt.

Der deutsche Sprinter Owen Ansah ist neuer Europameister über 200 m. Der Bronze-Gewinner über 100 m setzte sich in 19,95 Sekunden überlegen vor dem Briten Zharnel Hughes (20,16) durch. Um Ansah ist allerdings eine Kontroverse entbrannt, ihm droht eine vierjährige Sperre wegen einer verweigerten Doping-Probe und möglicherweise die Aberkennung der Medaillen. Die Nationale Anti Doping Agentur in Deutschland beantragte eine Sperre, suspendiert ist der Athlet aber nicht.

Viertes Hürden-Gold für Warholm
Die vierte EM-Gold-Medaille über 400 m Hürden gewann der norwegische Leichtathletik-Star Karsten Warholm, der in einem Stadionviertel den während der Fußball-WM populär gewordenen Ruderjubel auslöste. Im Meisterschaftsrekord von 46,63 Sekunden siegte er vor dem Deutschen Emil Agyekum (47,87). In Birmingham hatte Warholm auch schon mit der Mixed-Staffel über 4 x 400 m triumphiert.

Die 10.000 m bei den Frauen gingen an die Italienerin Nadia Battocletti in 31:41,17 Minuten, sie war bereits über 5.000 m erfolgreich gewesen und fixierte damit das Langstreckendoppel. Im Hochsprung ließ sich nach 2,32 m der Italiener Gianmarco Tamberi die Gold-Medaille umhängen – zum vierten Mal in seiner Karriere bei einer EM.

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