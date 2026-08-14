800-m-Showdown an Schweizerin Audrey Werro!

Der deutsche Sprinter Owen Ansah ist neuer Europameister über 200 m. Der Bronze-Gewinner über 100 m setzte sich in 19,95 Sekunden überlegen vor dem Briten Zharnel Hughes (20,16) durch. Um Ansah ist allerdings eine Kontroverse entbrannt, ihm droht eine vierjährige Sperre wegen einer verweigerten Doping-Probe und möglicherweise die Aberkennung der Medaillen. Die Nationale Anti Doping Agentur in Deutschland beantragte eine Sperre, suspendiert ist der Athlet aber nicht.