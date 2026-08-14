800-m-Showdown an Schweizerin Audrey Werro!

Das mit größter Spannung erwartete 800-m-Finale der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham ist zum erwarteten Spektakel geworden, auch wenn der Weltrekord von Jarmila Kratochvilova (1:53,28 Minuten/1983) nicht gefallen ist!
Gold holte sich die Schweizerin Audrey Werro im Meisterschaftsrekord von 1:54,81 Minuten vor der britischen Olympia-Siegerin Keely Hodgkinson (1:55,01) und der Niederländerin Femke Broeders-Bol, die den nationalen Rekord einstellte (1:55,54).
Werro stand nach einem Sturz im Halbfinale nur dank eines erfolgreichen Protests im Finale. Broeders-Bol war nach Medaillen-Gewinnen über 400 m Hürden und 400 m flach auf die 800 m gewechselt.
Der deutsche Sprinter Owen Ansah ist neuer Europameister über 200 m. Der Bronze-Gewinner über 100 m setzte sich in 19,95 Sekunden überlegen vor dem Briten Zharnel Hughes (20,16) durch. Um Ansah ist allerdings eine Kontroverse entbrannt, ihm droht eine vierjährige Sperre wegen einer verweigerten Doping-Probe und möglicherweise die Aberkennung der Medaillen. Die Nationale Anti Doping Agentur in Deutschland beantragte eine Sperre, suspendiert ist der Athlet aber nicht.
Viertes Hürden-Gold für Warholm
Die vierte EM-Gold-Medaille über 400 m Hürden gewann der norwegische Leichtathletik-Star Karsten Warholm, der in einem Stadionviertel den während der Fußball-WM populär gewordenen Ruderjubel auslöste. Im Meisterschaftsrekord von 46,63 Sekunden siegte er vor dem Deutschen Emil Agyekum (47,87). In Birmingham hatte Warholm auch schon mit der Mixed-Staffel über 4 x 400 m triumphiert.
Die 10.000 m bei den Frauen gingen an die Italienerin Nadia Battocletti in 31:41,17 Minuten, sie war bereits über 5.000 m erfolgreich gewesen und fixierte damit das Langstreckendoppel. Im Hochsprung ließ sich nach 2,32 m der Italiener Gianmarco Tamberi die Gold-Medaille umhängen – zum vierten Mal in seiner Karriere bei einer EM.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.