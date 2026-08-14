„Diese Qualität kannst du nicht trainieren“

Salzburg zog am Donnerstag nach einem irren Spiel auf Zypern ins Play-off für die Europa League ein. Den Bullen reichte gegen Pafos nach einem 1:0-Heimsieg auswärts ein 3:3. Bedanken konnten sie sich bei ihrem Torjäger Haris Tabakovic. Der Bosnier traf gleich dreifach und erhielt im Anschluss viel Lob.
Die Partie vor rund 6000 Fans bei über 30 Grad in der Limassol Arena war eine, die man wohl noch länger in Erinnerung behalten wird. Nach einer schwachen ersten Hälfte begannen in der zweiten Halbzeit die Festspiele von Haris Tabakovic. Binnen 15 Minuten erzielte der 32-Jährige einen lupenreinen Hattrick. „Wir haben die Tore im richtigen Moment gemacht. Für die Mannschaft ist der Aufstieg ein Riesenpush“, wollte der Bosnier im Anschluss nicht die ganze Aufmerksamkeit auf sich lenken.
Während er sich zurückhielt, überschütteten ihn seine Kollegen mit Lob. „Haris steht immer da, wo er stehen muss. Das ist eine Qualität, die man nicht trainieren kann. Das muss man einfach haben“, sagte Dominik Schmid und fügte hinzu: „Er ist vorne unser Ankerspieler, weil er eine überragende Boxpräsenz hat. Die Tore hat er sich verdient.“ Auch Torhüter Christian Zawieschitzky kam aus dem Staunen nicht heraus. „Haris ist ein Ballmagnet und zudem ein richtig guter Kerl. Ich glaube, dass er in dieser Saison noch mehrfach zum Matchwinner wird.“
„Zu oft mit langen Bällen“
Dass Tabakovic aufgrund von einer kleinen Verletzung beinahe nicht hätte spielen können, fiel überhaupt nicht auf. Dennoch wird Röhl in den kommenden anstrengenden Wochen behutsam mit seinem Knipser umgehen. Zudem sah er auch Verbesserungspotenzial hinsichtlich der Spielweise seiner Truppe mit dem großen Stürmer: „Es ist schön, dass Haris trifft. Aber wir haben zu oft versucht ihn mit langen Bällen zu finden. Da müssen wir öfter flach spielen.“
Weiter geht es für die Bullen bereits am Sonntag bei der WSG in Tirol. Nachdem man zuletzt beim 1:1 gegen den WAC erstmals in der Liga Federn ließ, soll in Innsbruck wieder ein Dreier her. Mit einem Tabakovic in Top-Form stehen die Chancen dafür sicher nicht so schlecht. Da es aber bereits nächsten Donnerstag in Schweden gegen Mjällby geht, ist es durchaus möglich, dass der Knipser eine Pause erhält.
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