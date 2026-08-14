„Diese Qualität kannst du nicht trainieren“

Während er sich zurückhielt, überschütteten ihn seine Kollegen mit Lob. „Haris steht immer da, wo er stehen muss. Das ist eine Qualität, die man nicht trainieren kann. Das muss man einfach haben“, sagte Dominik Schmid und fügte hinzu: „Er ist vorne unser Ankerspieler, weil er eine überragende Boxpräsenz hat. Die Tore hat er sich verdient.“ Auch Torhüter Christian Zawieschitzky kam aus dem Staunen nicht heraus. „Haris ist ein Ballmagnet und zudem ein richtig guter Kerl. Ich glaube, dass er in dieser Saison noch mehrfach zum Matchwinner wird.“