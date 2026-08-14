Kaum jemand leistete Erste Hilfe bei Horror-Unfall

Ein brennender Pkw, eine eingeklemmte Person und drei Kinder im Fahrzeug: Ein Feuerwehrmann wurde auf dem Weg zur Arbeit zum Ersthelfer und übt nun scharfe Kritik an fehlender Hilfe.
Es ist Freitag, 6.25 Uhr, als eine 39-jährige Serbin mit ihrer Familie auf der Karawanken Autobahn von Slowenien in Richtung Villach unterwegs ist. Plötzlich kommt sie aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallt kurz nach der Raststation Rosegg auf einen Aufpralldämpfer. Ihr Beifahrer wird im Fahrzeug eingeklemmt. Auf den hinteren Sitzen befinden sich drei Kinder – eines davon wird schwer verletzt.
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