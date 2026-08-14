Derby! LASK gegen die SV Ried – ab 19.30 Uhr LIVE

Kalajdzic wird verabschiedet

Emotionale Momente wird es bereits vor dem Anpfiff geben. Torjäger Sasa Kalajdzic, der in der Double-Saison von Wolverhampton an die Linzer verliehen war, wird offiziell verabschiedet. Der ÖFB-Stürmer kehrte im Sommer zum Premier-League-Absteiger zurück, wo laut Medienberichten allerdings nicht mehr mit ihm geplant werden soll. „Ich würde ihn durch Linz tragen, wenn er wieder zu uns kommt“, kündigte Kühbauer an. Der Vertrag des 29-Jährigen bei den „Wolves“ läuft noch ein Jahr, ein Wechsel in eine Topliga scheint aufgrund des Gehalts in Millionenhöhe wahrscheinlicher.