Bayer, Mladenovic und Espernberger im Halbfinale

Brustlagen-Spezialist Luka Mladenovic hat es bei der Pariser Langbahn-EM am Tag nach seinem Bronze-Lauf über 200 m auch über 50 m ins Semifinale geschafft.
27,22 Sek. bedeuteten am Freitag Rang 13 unter den Aufsteigern, Landsmann Valentin Bayer war in persönlicher Bestzeit von 27,06 Achter. Martin Espernberger hat über 200 m Delfin unter den Top 16 die neuntbeste Vorlaufzeit stehen, der Oberösterreicher kam auf 1:56,59 Min. Alle übrigen angetretenen OSV-Aktiven schieden aus.
Um das Brustsprint-Finale geht es um 18.59 Uhr, um jenes über die lange Delfinstrecke um 19.25 Uhr. Schon um 18.36 Uhr bestreitet der Burgenländer Christian Giefing das Finale über 200 m Kraul.
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