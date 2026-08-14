Bayer, Mladenovic und Espernberger im Halbfinale

27,22 Sek. bedeuteten am Freitag Rang 13 unter den Aufsteigern, Landsmann Valentin Bayer war in persönlicher Bestzeit von 27,06 Achter. Martin Espernberger hat über 200 m Delfin unter den Top 16 die neuntbeste Vorlaufzeit stehen, der Oberösterreicher kam auf 1:56,59 Min. Alle übrigen angetretenen OSV-Aktiven schieden aus.