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77 Prozent Zuwachs

Chinesischer BYD boomt: Wie Österreich profitiert

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17.07.2026 18:36
Danijel Dzihic, Chef von BYD-Importeur CCI Car Austria, im Gespräch mit der „Krone“.
Danijel Dzihic, Chef von BYD-Importeur CCI Car Austria, im Gespräch mit der „Krone“.(Bild: SARAH KATHARINA PHOTOGRAPHY)
Porträt von Stefan Burgstaller
Von Stefan Burgstaller

Fast täglich erscheint eine neue chinesische Marke bei uns, an ihrer Spitze räumt BYD ab: Allein im ersten Halbjahr 77 Prozent Zuwachs beim heimischen Marktanteil, mittlerweile Nummer acht bei den Neuzulassungen in Österreich. Ob sich Europa Sorgen machen muss, fragte die „Krone“ bei Danijel Dzihic, Geschäftsführer von BYD-Importeur CCI Car Austria nach …

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„Nach dreieinhalb Jahren sind wir schon in den Top-10, wir sind in Österreich angekommen“, zeigt sich Dzihic über die jüngsten Halbjahres-Zahlen der Statistik Austria erfreut, „aber wir wollen das nachhaltig erreichen. Deshalb ist es wichtig, dass wir im Privatkunden-Markt schon die Nummer vier sind. Am Anfang sprachen alle nur über die Elektroautos von BYD, aber jetzt haben wir auch Plug-in-Hybride, insgesamt bieten wir schon ein Dutzend Modelle an.“

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