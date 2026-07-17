Chinesischer BYD boomt: Wie Österreich profitiert

„Nach dreieinhalb Jahren sind wir schon in den Top-10, wir sind in Österreich angekommen“, zeigt sich Dzihic über die jüngsten Halbjahres-Zahlen der Statistik Austria erfreut, „aber wir wollen das nachhaltig erreichen. Deshalb ist es wichtig, dass wir im Privatkunden-Markt schon die Nummer vier sind. Am Anfang sprachen alle nur über die Elektroautos von BYD, aber jetzt haben wir auch Plug-in-Hybride, insgesamt bieten wir schon ein Dutzend Modelle an.“