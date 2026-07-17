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„Schmutzige Luft“

Trump droht Kanada mit Zöllen – wegen Waldbränden

Außenpolitik
17.07.2026 23:09
Ob Trumps Ankündigung tatsächlich zu einer konkreten Erhöhung der Zölle führt und wie diese ...
Ob Trumps Ankündigung tatsächlich zu einer konkreten Erhöhung der Zölle führt und wie diese umgesetzt werden könnte, ist derzeit offen.(Bild: Krone-Collage/AFP/KENT NISHIMURA, AFP/MARTIAL TREZZINI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Rauchschwaden kanadischer Waldbrände sorgen in Teilen der USA seit Tagen für schlechte Luft und drohen sogar das Fußball-WM-Finale zu beeinflussen. Nun macht US-Präsident Donald Trump daraus auch ein Thema im Handelsstreit mit Kanada - und kündigte deswegen einmal mehr höhere Zölle für das Land an.

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„Wir machen Kanada dafür verantwortlich, dass es seine Wälder und das Unterholz darin nicht richtig pflegt“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Dadurch seien die USA „unnötig“ von „schmutziger, verschmutzter und ungesunder Luft“ betroffen, deren Qualität „gefährlich und völlig inakzeptabel“ sei. Er kündigte außerdem an, den kanadischen Premierminister kontaktieren zu wollen, um zu erfahren, „was sie dagegen tun werden“.

Trump bezeichnete das aus seiner Sicht mangelnde Waldmanagement als „vorsätzliche Nachlässigkeit“. Die dadurch entstehenden Kosten müssten „notwendigerweise“ zu den Zöllen addiert werden, die Kanada derzeit bereits bezahle.

Hunderte Waldbrände in Kanada
Tatsächlich sorgen zahlreiche Waldbrände in Kanada derzeit für massive Rauchbelastungen in Teilen Nordamerikas. Mitte Juli wurden rund 850 aktive Feuer gemeldet, mehr als 100 davon galten als außer Kontrolle. Besonders betroffen waren unter anderem Regionen in Nordwest-Ontario.

Der Rauch zog über die Grenze in die USA und führte in mehreren Bundesstaaten zu Warnungen wegen schlechter Luftqualität. Betroffen waren unter anderem der Mittlere Westen und der Nordosten der USA. Auch Millionenstädte wie New York waren zeitweise von dichten Rauchschwaden betroffen.

In New York hatten die Behörden die Lage zwischenzeitlich als „sehr ernst“ und „sehr ungesund“ bewertet und vor Aktivitäten im Freien gewarnt. Auch Toronto war von den Auswirkungen betroffen: Wegen der schlechten Luftqualität wurden dort Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft abgesagt.

Streit über Ursachen der Brände
Trump macht für die Situation vor allem fehlendes Waldmanagement verantwortlich. Er fordert seit Längerem eine stärkere Pflege von Wäldern, etwa durch die Entfernung von brennbarem Material und eine aktivere Bewirtschaftung.

Kanada und viele Experten verweisen hingegen darauf, dass Waldbrände mehrere Ursachen haben. Dazu zählen unter anderem Trockenheit, Wetterbedingungen, Blitzschläge und menschliche Aktivitäten. Auch langfristige Klimaveränderungen mit längeren und intensiveren Feuersaisonen werden als wichtiger Faktor genannt.

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Eine alleinige Verantwortung Kanadas für die Rauchbelastung in den USA ist nicht belegt. Der Zusammenhang zwischen den Bränden und möglichen zusätzlichen Zöllen ist vor allem Teil von Trumps politischer Argumentation im laufenden Handelskonflikt.

Neuer Streitpunkt im Zollkonflikt
Die Drohung reiht sich in eine Serie von Auseinandersetzungen zwischen Washington und Ottawa ein. Trump setzt seit Beginn seiner zweiten Amtszeit verstärkt auf Zölle als politisches Druckmittel – unter anderem gegenüber Kanada, Mexiko, China und der Europäischen Union.

Gegen Kanada bestehen bereits verschiedene Handelsbarrieren, etwa auf Holz, Stahl, Aluminium und weitere Waren. Kanada reagierte seinerseits mit Gegenzöllen auf US-Produkte.

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