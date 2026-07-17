Trump droht Kanada mit Zöllen – wegen Waldbränden

„Wir machen Kanada dafür verantwortlich, dass es seine Wälder und das Unterholz darin nicht richtig pflegt“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Dadurch seien die USA „unnötig“ von „schmutziger, verschmutzter und ungesunder Luft“ betroffen, deren Qualität „gefährlich und völlig inakzeptabel“ sei. Er kündigte außerdem an, den kanadischen Premierminister kontaktieren zu wollen, um zu erfahren, „was sie dagegen tun werden“.