China-Start-up fordert Anthropic und OpenAI heraus

OpenAI und Anthropic vor Börsendebüt

Für OpenAI und Anthropic kommt die neue chinesische Konkurrenz zu einem kritischen Zeitpunkt. Beide steuern auf ihr Börsendebüt an der Wall Street zu. OpenAI hat bereits einen entsprechenden vertraulichen Antrag gestellt. Zudem mussten die Start-ups ihre modernsten KI-Modelle auf Anordnung der US-Regierung zeitweise abschalten oder die Veröffentlichung verschieben. Die Behörden befürchten Gefahren für die Cybersicherheit, weil die Programme nicht nur Schwachstellen in IT-Systemen aufdecken, sondern auch Schadcode schreiben, um diese Sicherheitslücken auszunutzen.