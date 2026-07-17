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Gemini an Bord: Googles neuer Home Speaker im Test

Digital
17.07.2026 18:26
Mit dem Home Speaker erneuert Google nach sechs Jahren seine Palette für smarte Lautsprecher.
Mit dem Home Speaker erneuert Google nach sechs Jahren seine Palette für smarte Lautsprecher.(Bild: Krone KREATIV/Sebastian Räuchle)
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Von Sebastian Räuchle

Schöner, „bässer“, smarter: Google verabschiedet sich von seinen bisherigen intelligenten Lautsprechern Nest Mini und Nest Audio und setzt stattdessen auf den neuen „Google Home Speaker“ mit verbessertem Design, Klang und Kommunikationstalent – dem persönlichen KI-Assistenten Gemini sei Dank. Krone+ hat den smarten Speaker bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart für Sie getestet.

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„Brillanten Klang“ und vor allem eine gehörige Portion „Magie“ verspricht Google für seinen neuen smarten Home Speaker, der an die Stelle der offiziell eingestellten Vorgänger Nest Mini und Nest Audio tritt. Getan hat sich unter der Haube viel, ob es allerdings auch einen Umstieg rechtfertigt, erfahren Sie in unserem Test.

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