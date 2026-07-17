Gemini an Bord: Googles neuer Home Speaker im Test

„Brillanten Klang“ und vor allem eine gehörige Portion „Magie“ verspricht Google für seinen neuen smarten Home Speaker, der an die Stelle der offiziell eingestellten Vorgänger Nest Mini und Nest Audio tritt. Getan hat sich unter der Haube viel, ob es allerdings auch einen Umstieg rechtfertigt, erfahren Sie in unserem Test.