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KI-Euphorie wackelt

iPhone-Konzern wertvollstes Unternehmen der Welt

Wirtschaft
17.07.2026 17:15
Nvidia stürzt ab – Apple ist wieder das wertvollste Unternehmen der Welt.
Nvidia stürzt ab – Apple ist wieder das wertvollste Unternehmen der Welt.(Bild: AFP/SPENCER PLATT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Börsen-Überflieger der vergangenen Monate bekommen Gegenwind: Nvidia verliert nach einem Höhenflug den Spitzenplatz unter den wertvollsten Unternehmen der Welt. Während die Aktie des Chip-Herstellers am Freitag deutlich nachgab, zog Apple wieder vorbei und sicherte sich erneut die globale Börsenkrone.

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Zum Börsenstart in den USA verlor die Nvidia-Aktie am Freitag mehr als vier Prozent. Der Konzern wurde am Freitagnachmittag MESZ zeitweise mit rund 4,8 Billionen Dollar (4,2 Billionen Euro) bewertet. Apple kam dagegen auf eine Marktkapitalisierung von etwa 4,9 Billionen Dollar.

Angst vor einer Überhitzung der Tech-Branche
Auslöser für die Kursverluste sind wachsende Sorgen an der Wall Street, dass Halbleiter- und andere Technologieunternehmen möglicherweise zu hoch bewertet sein könnten. Nach den starken Kursgewinnen der vergangenen Monate steigt damit die Nervosität unter Anlegern.

„Die Messlatte liegt zu hoch, sodass es nur nach unten gehen kann“, sagte Sam Stovall von der Investmentanalysefirma CFRA Research. Er rechnet damit, dass Investmentfonds künftig Geld aus Teilen des Technologiesektors abziehen und in andere Branchen umschichten könnten.

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Nvidia verliert vorerst die Börsen-Krone
Nvidia hatte in den vergangenen Monaten massiv vom Boom rund um Künstliche Intelligenz profitiert. Die Nachfrage nach leistungsstarken Chips für KI-Anwendungen hatte die Aktie des Unternehmens stark angetrieben und den Konzern zeitweise an die Spitze der wertvollsten Unternehmen der Welt katapultiert.

Nun sorgt die Sorge vor einer möglichen Überbewertung der Branche für einen Rückschlag. Apple profitiert hingegen davon, dass die eigene Marktbewertung wieder über jener des Chip-Herstellers liegt.

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