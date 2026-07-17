iPhone-Konzern wertvollstes Unternehmen der Welt

Angst vor einer Überhitzung der Tech-Branche

Auslöser für die Kursverluste sind wachsende Sorgen an der Wall Street, dass Halbleiter- und andere Technologieunternehmen möglicherweise zu hoch bewertet sein könnten. Nach den starken Kursgewinnen der vergangenen Monate steigt damit die Nervosität unter Anlegern.