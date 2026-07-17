Junge Straftäter: „Haft muss eine Option sein“

Krone: Ich beobachte mit Interesse den Schulterschluss zwischen Tirol und Vorarlberg. Soll das ein Gegengewicht zu Wien sein, über das die westlichen Länder immer schimpfen?

Wallner: Wir haben zumindest geschaut zwischen Tirol und Vorarlberg, dass wir etwas Gemeinsames zustande bringen. Wir hatten jetzt hintereinander den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz, da haben wir uns vorab schon koordiniert, was die roten, also sozusagen die „schwarzen Linien“ sind. Vor Beginn der Tiroler Vorsitzführung haben wir ein gemeinsames Papier für Verfassungsänderungen präsentiert. Das ist erstaunlich positiv aufgenommen wurde, obwohl es aus dem Westen kam.