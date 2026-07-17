Van der Bellen wird mehr vertraut als Parteichefs

Bei den Parteispitzen landet nach Stocker Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) auf dem zweiten Platz. Sie büßte im Vergleich zum April aber deutlich an Vertrauen ein, was mit der Debatte um den Ausschluss von NEOS-Mitgründer Veit Dengler aus der Partei zu tun haben könnte. Grünen-Chefin Leonore Gewessler liegt auf dem dritten Platz. SPÖ-Chef Andreas Babler kommt knapp vor FPÖ-Obmann Herbert Kickl auf den vierten Platz. Kickl konnte im Gegensatz zu allen anderen Parteichefinnen und Parteichefs aber einen Vertrauenszuwachs verzeichnen.



Das sind die Ergebnisse des Vertrauensindexes: