Ab dieser Pension liegen Sie über dem Durchschnitt

Die heimischen Pensionen sind in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen – doch der Schein trügt. Was nach einem dicken Plus aussieht, ist in Wirklichkeit nur das Abfedern der hohen Inflation. Und nicht jeder kann sich über die Entwicklung gleichermaßen freuen. Wir zeigen, ab wann Männer und Frauen mit ihrer Pension über dem Durchschnitt liegen.
Wer heute in Pension geht, bekommt im Schnitt deutlich mehr als jene, die schon länger im Ruhestand sind. Zwischen den Bestandspensionen und den Neupensionen klafft eine Lücke, die sich in den letzten Jahren sogar noch vergrößert hat. Woran das liegt und wie hoch die monatlichen Bezüge tatsächlich ausfallen – das zeigt ein Blick in die aktuellen Zahlen der Pensionsversicherung.
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