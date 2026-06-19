Ab dieser Pension liegen Sie über dem Durchschnitt

Wer heute in Pension geht, bekommt im Schnitt deutlich mehr als jene, die schon länger im Ruhestand sind. Zwischen den Bestandspensionen und den Neupensionen klafft eine Lücke, die sich in den letzten Jahren sogar noch vergrößert hat. Woran das liegt und wie hoch die monatlichen Bezüge tatsächlich ausfallen – das zeigt ein Blick in die aktuellen Zahlen der Pensionsversicherung.