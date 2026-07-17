Sanitäter retteten Frau aus verrauchter Wohnung

Eine 84-jährige Frau wollte in ihrer Küche in Neuhofen an der Krems in Oberösterreich Wasser kochen und schlief dabei ein. Als sie aufwachte, waren Küche und Wohnzimmer bereits stark verraucht. Der Druck auf den Knopf ihres Notrufbandes alarmierte Sanitäter, die rasch vor Ort waren und die Pensionistin aus der Gefahrenzone brachten. Sie wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.