Sanitäter retteten Frau aus verrauchter Wohnung

Eine 84-jährige Frau wollte in ihrer Küche in Neuhofen an der Krems in Oberösterreich Wasser kochen und schlief dabei ein. Als sie aufwachte, waren Küche und Wohnzimmer bereits stark verraucht. Der Druck auf den Knopf ihres Notrufbandes alarmierte Sanitäter, die rasch vor Ort waren und die Pensionistin aus der Gefahrenzone brachten. Sie wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.
Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus kam es am Freitagnachmittag in Neuhofen an der Krems. Bei einer ersten Befragung gab die 84-jährige Bewohnerin gegenüber der Polizei an, dass sie sich am E-Herd in ihrer Küche Wasser erhitzen wollte.
Anschließend sei sie im angrenzenden Wohnzimmer eingeschlafen und gegen 15:20 Uhr durch das Brandknistern aus der Küche geweckt worden. Der Wohnraum sei bereits stark verraucht gewesen, weshalb die Frau den Rufhilfeknopf auf ihrem Armband aktivierte.
Verrauchte Wohnung
Bei Eintreffen der Rettung befand sich die 84-Jährige noch immer im stark verrauchten Haus, woraufhin sie von den Sanitätern aus dem Haus gerettet wurde. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen, die durch den Brand zerstörten Elektrogeräte spannungsfrei und durch Belüftung des Hauses dieses wieder gefahrlos betretbar machen.
Die 84-jährige Frau wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum Wels-Grieskirchen eingeliefert.
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