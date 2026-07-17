Auf nostalgischen Spuren ins Boyband-Zeitalter

Der Ton macht bekanntlich die Musik. So (leider) auch bei der Premiere von „The Band“ (Buch: Tim Firth) beim Musicalsommer in Amstetten. Denn dieser wollte an diesem Abend anfangs vonseiten der Tontechnik so gar nicht funktionieren. Gesanglich blieb dadurch vieles im Verborgenen. Bei Stimmkalibern wie Carin Filipčić oder Wietske Van Tongeren sehr schade. Erst weit nach der Pause wurden die Mikros für die geballte Stimmkraft „geöffnet“. Thematisch ist Intendant Alex Balga (Regie) nach dem Ambros-Knaller „Augustin“ im Vorjahr mit der heurigen Erstaufführung des „Take-That“-Musicals ein neuer Clou gelungen.