Mit Fahrzeug über Güterweg abgestürzt: Lenker tot

Tragischer Unfall auf der Lainacher Kuhalm in der Kärntner Gemeinde Rangersdorf: Ein Autolenker (56) war mit seinem Auto von einem Güterweg abgekommen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Der Mölltaler war bereits Freitagmorgen mit seinem Auto auf dem Güterweg der Lainacher Kuhalm unterwegs. Auf dem Heimweg im Bereich Zwischenbergen passierte dann das Unglück.
Der 56-Jährige kam mit seinem Fahrzeug vom Güterweg ab und das Fahrzeug stürzte etwa 100 Meter in steiles Gelände.
Als der Mann nicht zum Mittagessen auftauchte, machten sich die beiden Schwestern Sorgen und sich sofort auf die Suche nach ihrem Bruder. Gegen 14 Uhr entdeckten die beiden Frauen das Fahrzeug im steilen Gelände und setzten den Notruf ab.
Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Im Einsatz standen neben der Bergrettung auch die Rettung Winklern, die Crew des Rettungshubschraubers C7 sowie die Polizei und die Feuerwehren Lainach, Rangersdorf, Winklern und Stall.
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