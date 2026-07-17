Red-Bull-Ass auf letzten Startplatz strafversetzt!

Und Letzteres tritt nun im Falle Hajdars mit den Strafen für den neuen Verbrennungsmotor, den neuen Turbolader und die neue Abgasanlage (bei allen über der erlaubten Maximalzahl) sowie den bereits beim Miami-Grand-Prix erfolgten Tausch im Bereich von Batterie und Kontrollelektronik ein. Aller Voraussicht nach wird er nun vom 22. Startplatz aus in den Großen Preis von Belgien gehen …