Straka zur Halbzeit der British Open auf Rang 25

Bogey am letzten Loch schmerzte Straka

Dem als 13. gestarteten Straka gelangen auf dem staubtrockenen Dünenkurs nördlich von Liverpool zwei Birdies, am dritten und am letzten Loch musste er Schlagverluste hinnehmen: „Den Cut zu schaffen, ist immer super. Spielerisch war es heute aber wirklich nicht gut. Mit dem Score bin ich trotzdem ziemlich zufrieden.“ Seine langen Schläge seien ihm nicht so ideal wie beim Auftakt geglückt. „Das kurze Spiel war der Grund, dass ich eine gute Runde zusammengebracht habe“, meinte Straka und ergänzte: „Hoffentlich kann ich den Ball am Wochenende ein bisschen besser treffen.“