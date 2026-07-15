Athanasiadis meldet sich nach OP mit Wutposting

Deutliche Botschaft an Kritiker

Am meisten stört die Kabarettistin, dass sich Menschen überhaupt dazu berufen fühlen, ihre Auszeit zu kommentieren. Es sei traurig, sich für eine Krankheit oder einen medizinischen Eingriff rechtfertigen zu müssen, obwohl man sich beides weder ausgesucht noch selbst eingebrockt habe.