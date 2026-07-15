Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Arbeitsunfähig“

Athanasiadis meldet sich nach OP mit Wutposting

Adabei Österreich
15.07.2026 09:27
Nach OP meldet sich Caro Athanasiadis zu Wort: „Ich habe genug von den Rechtfertigungen“
Nach OP meldet sich Caro Athanasiadis zu Wort: „Ich habe genug von den Rechtfertigungen“(Bild: Krone-Collage/APA-Images / Starpix, www.instagram.com/carolineathanasiadis)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Vier Wochen nach einer Operation zieht Caroline Athanasiadis die Reißleine. Die beliebte Kabarettistin macht in einem emotionalen Instagram-Statement klar, warum sie noch immer nicht auf die Bühne zurückkehren kann und warum sie ihr Gesundheitszustand niemanden etwas angeht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die ORF-Bekanntheit spricht offen über den Druck, den viele Menschen auf sie ausüben. Immer wieder werde hinterfragt, warum sie trotz Spaziergängen oder Treffen mit der Familie noch keine Auftritte absolviert. Genau dagegen wehrt sich Athanasiadis jetzt.

„Arbeitsunfähig bedeutet nicht lebensunfähig“, stellt die Künstlerin klar. Zwar könne sie alltägliche Dinge erledigen, das bedeute jedoch keineswegs, dass sie bereits fit genug für ihren Beruf sei.

Caro Athanasiadis: „Mein Job verlangt 100 Prozent“
Die Art ihrer Operation möchte die Kabarettistin weiterhin privat halten. Bewusst. Nicht, weil sie etwas verbergen wolle, sondern weil manche Dinge einfach nicht in die Öffentlichkeit gehören.

Viel wichtiger ist ihr eine andere Botschaft: Wer auf der Bühne steht, braucht deutlich mehr als die Fähigkeit, einen Kaffee trinken oder einkaufen zu gehen. Für ihre Arbeit seien Stimme, Atmung, Konzentration, körperliche Fitness und Energie entscheidend.

„All das muss zu 100 Prozent funktionieren“, macht Athanasiadis deutlich.

Jahrelang stellte sie die Gesundheit hinten an
Besonders bemerkenswert: Die Entertainerin verrät, dass sie in ihrer langen Karriere nur rund 15 Vorstellungen absagen musste. Oft sei sie sogar krank aufgetreten, weil sie ihr Publikum nicht enttäuschen wollte.

Heute sieht sie das anders: Sie habe ihre Gesundheit zu lange hinten angestellt und wolle diesen Fehler nicht mehr wiederholen. Die Genesung habe nun oberste Priorität.

Deutliche Botschaft an Kritiker
Am meisten stört die Kabarettistin, dass sich Menschen überhaupt dazu berufen fühlen, ihre Auszeit zu kommentieren. Es sei traurig, sich für eine Krankheit oder einen medizinischen Eingriff rechtfertigen zu müssen, obwohl man sich beides weder ausgesucht noch selbst eingebrockt habe.

Lesen Sie auch:
Caroline Athanasiadis moderierte seit 2022 „Smart10“ im ORF. 2027 soll mit der beliebten ...
„Bin bestürzt“
Quizshow-Aus! Caroline Athanasiadis rechnet ab
02.06.2026
Promis über JJ
Athanasiadis: „Man soll die Kirche im Dorf lassen“
25.05.2025
Endlich!
Caroline Athanasiadis: Traumhochzeit in Portugal!
09.11.2022

Mit ihrem Posting setzt Athanasiadis deshalb ein klares Zeichen für mehr Verständnis gegenüber Menschen mit gesundheitlichen Problemen, die von außen möglicherweise nicht sichtbar sind.

Die Bühne muss noch warten
Vorerst konzentriert sich die Kabarettistin vollständig auf ihre Erholung. Die Sehnsucht nach ihrem Beruf ist allerdings ungebrochen.

Schon jetzt freut sie sich auf den Moment, an dem sie wieder vor Publikum stehen kann. Bis dahin gilt für die 45-Jährige vor allem eines: gesund werden statt Erwartungen erfüllen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
15.07.2026 09:27
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Jürgen Drews bei einem Auftritt mit Ehefrau Ramona im letzten Jahr. Bei einer Klassik-Gala in ...
„Eigentlich noch fit“
Jürgen Drews zeigte sich erstmals mit Rollator
Foto-Premiere! Die ersten Bilder von Travis Kelce und Taylor Swift nach der Traumhochzeit ...
Foto-Premiere
Hier zeigt Taylor Swift erstmals ihren Ehering!
Autsch!
Tierische Attacke auf Prinz Harrys „Kronjuwelen“
Adabei Primetime
Glamouröse VIP-Nächte & berührende Hollywoodstorys
*Mega-Hitze &amp; Traumhochzeit: New Yorks Bürgermeister feiert Taylor Swifts &amp; Travis ...
Rekordhitze in NY
Bürgermeister feiert „coole“ Swift-Kelce-Hochzeit
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Motorsport
Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!
142.442 mal gelesen
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
138.306 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Oberösterreich
Großbrand: Reaktionen zwischen Mitgefühl und Hass
122.876 mal gelesen
Erst am Sonntagvormittag rückten die letzten Wehren ein.
Wien
Scooter-Bande: „Ich dachte, wir müssen sterben!“
881 mal kommentiert
Der idyllische Kurpark Oberlaa in Favoriten wurde jetzt zum Schauplatz einer besonders brutalen ...
Tirol
Preishammer: Über 5 Euro für ein kleines Bierchen!
603 mal kommentiert
Bis zu 5,20 Euro muss man inzwischen für ein kleines Bier (0,3 Liter) hinblättern.
Innenpolitik
Österreich bestätigt Angriffe russischer Hacker
578 mal kommentiert
Offiziell bestätigt: Österreichs Außenministerium geriet ins Visier russischer Hacker.
Mehr Adabei Österreich
„Arbeitsunfähig“
Athanasiadis meldet sich nach OP mit Wutposting
Mega hot im Bikini
Corinna Kamper macht Heidi Klum Konkurrenz!
Festspiel-Auftakt
Haider & Serafin: Duell um beste Premieren-VIPs
Wirbel um Insta-Clip
ORF-Star Sigi Fink schockt Fans: „Habe gekündigt“
Hunderttausende Euro
Streit im „Bergdoktor“-Dorf landet vor Gericht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf