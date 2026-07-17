Iran will wohl ganzes „Hafen-Netzwerk“ attackieren

Iran hat noch nicht genug

Der Iran will die Region so lange attackieren, bis die Angriffe auf den Süden Irans aufhören, erklärte der Luftstreitkräfte-Kommandant der Revolutionsgarden, wie die Nachrichtenagentur Tasnim berichtet. Die US-Angriffe auf den Süden Irans haben es wirklich in sich. Die Städte, die die US-Amerikaner aktuell bombardieren, gehören zu den ärmsten des Landes. Dort ist aber auch ein Großteil der iranischen Energieindustrie und Handelshäfen.