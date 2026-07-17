Rauch-Entspannung für Fußball-WM-Finale in Sicht!

Gute Nachrichten vor dem Fußball-WM-Finale in East Rutherford: Nach Tagen mit schlechter Luftqualität durch den Rauch kanadischer Waldbrände rechnen Meteorologen bis Sonntag mit einer deutlichen Entspannung! Brände vor allem in Kanada hatten über einem Teil der USA zu gewaltigen Rauchwolken geführt, auch rund um New York.