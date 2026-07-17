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Waldbrände in Kanada

Rauch-Entspannung für Fußball-WM-Finale in Sicht!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
17.07.2026 21:31
Düstere Fernsicht in New York, aber es soll bis zum WM-Final-Tag besser werden …
Düstere Fernsicht in New York, aber es soll bis zum WM-Final-Tag besser werden …(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
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Gute Nachrichten vor dem Fußball-WM-Finale in East Rutherford: Nach Tagen mit schlechter Luftqualität durch den Rauch kanadischer Waldbrände rechnen Meteorologen bis Sonntag mit einer deutlichen Entspannung! Brände vor allem in Kanada hatten über einem Teil der USA zu gewaltigen Rauchwolken geführt, auch rund um New York.

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Zunächst könnten noch einige Rauchschwaden durchziehen, hieß es vom nationalen Wetterdienst. Für Samstag und die Nacht zum Sonntag sei dann aber eine Kaltfront mit Gewittern, viel Regen und sinkenden Temperaturen absehbar. Auch die Luftqualität solle sich wieder deutlich bessern.

Situation zunächst „sehr ernst“ und „sehr ungesund“
Schon in der Nacht zum Freitag hatte sich die Luftqualität in New York spürbar verbessert. Noch am Donnerstag hatten Bürgermeister Zohran Mamdani und Gouverneurin Kathy Hochul die Situation dort als „sehr ernst“ und „sehr ungesund“ bewertet und zum Tragen von Masken im Freien aufgerufen.

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Die Rauchschwaden stammen vor allem von Dutzenden Waldbränden in der kanadischen Provinz Ontario und dem nördlichen US-Bundesstaat Minnesota. Die Auswirkungen waren in großen Teilen des Nordostens der USA und Kanadas zu spüren, auch in Metropolen wie Toronto, Chicago, Detroit oder Washington.

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