Trockenheit: Erste Gemeinde dreht Trinkwasser ab

Der Ortschef weist auf einen weiteren Aspekt im Zusammenhang mit der Trockenheit hin, der viele Gemeinden in den kommenden Jahren beschäftigen dürfte: die Kosten der Wasserversorgung. „Ich glaube, den wenigsten ist bewusst, wie teuer uns das als Gemeinde kommt“, sagt Herzmaier. Um die Versorgung langfristig sicherzustellen, werden derzeit zwei neue Quellen erschlossen. Allein dafür seien Investitionen von bis zu 140.000 Euro nötig. Weil Appelle an die Vernunft oft ungehört verhallten, denkt die Gemeinde inzwischen sogar über höhere Wassergebühren nach. „Trinkwasser ist zum Trinken da – nicht zum Autowaschen oder Rasensprengen.“