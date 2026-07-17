Norovirus: Diskonter ruft Tiefkühlprodukt zurück

Wer eine tiefgekühlte Bio-Beerenmischung bei Lidl gekauft hat, sollte jetzt einen Blick auf die Verpackung werfen. Für ein Produkt wurde ein öffentlicher Rückruf gestartet, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass es mit Noroviren belastet ist. Kunden werden ausdrücklich aufgefordert, die betroffene Ware nicht zu konsumieren.
Wie die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) sowie Lidl Österreich mitteilen, betrifft der Rückruf die „Freshona Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, 300 Gramm“ des Herstellers Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG.
Diese Chargen sind betroffen
Vom Rückruf betroffen sind ausschließlich Packungen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 17.04.2028 und 18.04.2028 sowie den Chargennummern L180426H3, L180426L3, L190426L3 und L190426N3.
Andere bei Lidl Österreich verkaufte Produkte des Herstellers sowie weitere Produkte der Marke „Freshona“ sind laut den Angaben nicht betroffen.
Noroviren können Brechdurchfall auslösen
Nach Angaben der AGES kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in den betroffenen Beeren Noroviren befinden. Diese verursachen bei Menschen aller Altersgruppen akut einsetzende Brechdurchfälle, die zu einem erheblichen Flüssigkeitsverlust führen können.
Besonders bei Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren sowie älteren oder kranken Menschen könne die Erkrankung auch schwer verlaufen. Aufgrund der möglichen Gesundheitsgefahr wird dringend davon abgeraten, die betroffene Ware zu verzehren.
Rückgabe auch ohne Rechnung
Das betroffene Produkt wurde bei Lidl Österreich verkauft und kann in allen Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage einer Rechnung erstattet.
Der Hersteller Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG entschuldigt sich bei den betroffenen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Lidl Österreich weist zudem darauf hin, dass die veröffentlichte Warnung nicht bedeutet, dass die mögliche Gefährdung vom Unternehmen verursacht wurde.
Bei Fragen können sich Kunden an den Lidl-Österreich-Kundenservice unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/500 810 wenden. Dieser ist von Montag bis Freitag zwischen 7.30 und 18 Uhr erreichbar.
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