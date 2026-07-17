Norovirus: Diskonter ruft Tiefkühlprodukt zurück

Wer eine tiefgekühlte Bio-Beerenmischung bei Lidl gekauft hat, sollte jetzt einen Blick auf die Verpackung werfen. Für ein Produkt wurde ein öffentlicher Rückruf gestartet, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass es mit Noroviren belastet ist. Kunden werden ausdrücklich aufgefordert, die betroffene Ware nicht zu konsumieren.