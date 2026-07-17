Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nicht konsumieren!

Norovirus: Diskonter ruft Tiefkühlprodukt zurück

Österreich
17.07.2026 20:44
(Bild: Lidl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wer eine tiefgekühlte Bio-Beerenmischung bei Lidl gekauft hat, sollte jetzt einen Blick auf die Verpackung werfen. Für ein Produkt wurde ein öffentlicher Rückruf gestartet, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass es mit Noroviren belastet ist. Kunden werden ausdrücklich aufgefordert, die betroffene Ware nicht zu konsumieren.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) sowie Lidl Österreich mitteilen, betrifft der Rückruf die „Freshona Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, 300 Gramm“ des Herstellers Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG.

Diese Chargen sind betroffen
Vom Rückruf betroffen sind ausschließlich Packungen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 17.04.2028 und 18.04.2028 sowie den Chargennummern L180426H3, L180426L3, L190426L3 und L190426N3.

Andere bei Lidl Österreich verkaufte Produkte des Herstellers sowie weitere Produkte der Marke „Freshona“ sind laut den Angaben nicht betroffen.

Noroviren können Brechdurchfall auslösen
Nach Angaben der AGES kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in den betroffenen Beeren Noroviren befinden. Diese verursachen bei Menschen aller Altersgruppen akut einsetzende Brechdurchfälle, die zu einem erheblichen Flüssigkeitsverlust führen können.

Lesen Sie auch:
71 Fälle in Salzburg
Noroviren: Lassen Sie diese Essgewohnheiten sein
01.03.2024
Produktrückruf
Vorsicht bei diesem Schokolade-Pistazien-Eis!
13.07.2026
Achtung vor Verzehr
Salmonellen in Mandeln: Produktrückruf gestartet
16.07.2026

Besonders bei Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren sowie älteren oder kranken Menschen könne die Erkrankung auch schwer verlaufen. Aufgrund der möglichen Gesundheitsgefahr wird dringend davon abgeraten, die betroffene Ware zu verzehren.

Rückgabe auch ohne Rechnung
Das betroffene Produkt wurde bei Lidl Österreich verkauft und kann in allen Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage einer Rechnung erstattet.

Der Hersteller Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG entschuldigt sich bei den betroffenen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Lidl Österreich weist zudem darauf hin, dass die veröffentlichte Warnung nicht bedeutet, dass die mögliche Gefährdung vom Unternehmen verursacht wurde.

Bei Fragen können sich Kunden an den Lidl-Österreich-Kundenservice unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/500 810 wenden. Dieser ist von Montag bis Freitag zwischen 7.30 und 18 Uhr erreichbar.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
17.07.2026 20:44
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Während Hitzewelle
Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum
Bereits 51. Ausbruch
Kilauea schleudert Lava 300 Meter in die Luft
Rund um Toronto (Bild) wüten Waldbrände – der Rauch zieht bis nach New York.
Just vor WM-Finale
Waldbrände rund um Toronto verrauchen New York
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Polizeischülerin stürzt bei Wasserfall in den Tod
141.257 mal gelesen
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet!
Ausland
Meteotsunami überraschte Urlauber in Kroatien
123.032 mal gelesen
Ein Gewitter über Kroatien (Symbolbild)
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
104.949 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Innenpolitik
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
1032 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Innenpolitik
Steuerzahler muss Stockers Österreich-Tour zahlen
839 mal kommentiert
Auf Social Media trommelt der Kanzler für seine Veranstaltungsreihe „Österreich im ...
Steiermark
Trockenheit: Erste Gemeinde dreht Trinkwasser ab
771 mal kommentiert
Der Regen der letzten Stunden hat sie Situation nicht entschärft.
Mehr Österreich
Nicht konsumieren!
Norovirus: Diskonter ruft Tiefkühlprodukt zurück
Am Wiener Airport
Gewitter hielt Passagiere im Flieger gefangen
Seit Jahren Vorwürfe
Marktamt-Affäre: Wurde jahrelang weggeschaut?
Familie fand ihn
Landwirt (46) von Rinderherde zu Tode getrampelt
Insassen „gefangen“
Auto kippte um: Unfall legte den Zirler Berg lahm
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf