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Smoking statt Trikot

Babler überrascht mit Fußball-Gast bei Festspielen

Innenpolitik
17.07.2026 18:27
Die Salzburger Festspiele werden am 26. Juli unter anderem von Vizekanzler und Kulturminister ...
Die Salzburger Festspiele werden am 26. Juli unter anderem von Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler eröffnet.(Bild: Krone-Collage/Salzburger Festspiele/Andreas Kolarik, APA/TOBIAS STEINMAURER)
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Jennifer Kapellari

Bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele bekommt Vizekanzler Andreas Babler prominente Begleitung. Sein Gast ist normalerweise auf dem Fußballplatz zu Hause ...

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Das Burgenland musste fast ohne Politik auskommen. Kein Kanzler, kein Vizekanzler, keine Ministerin verfügte sich am Donnerstag zur Premiere von „Ein Käfig voller Narren“ nach Mörbisch. Bei „Tosca“ im Römersteinbruch war es einen Tag davor nicht anders. Allein Staatssekretärin Elisabeth Zehetner machte Alfons Haider ihre Aufwartung.

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