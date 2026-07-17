Babler überrascht mit Fußball-Gast bei Festspielen

Bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele bekommt Vizekanzler Andreas Babler prominente Begleitung. Sein Gast ist normalerweise auf dem Fußballplatz zu Hause ...
Das Burgenland musste fast ohne Politik auskommen. Kein Kanzler, kein Vizekanzler, keine Ministerin verfügte sich am Donnerstag zur Premiere von „Ein Käfig voller Narren“ nach Mörbisch. Bei „Tosca“ im Römersteinbruch war es einen Tag davor nicht anders. Allein Staatssekretärin Elisabeth Zehetner machte Alfons Haider ihre Aufwartung.
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