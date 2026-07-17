Google braucht bis zu 4,4 Terawattstunden Strom

Zum Vergleich: Ganz Oberösterreich verbrauchte 2024 laut Energiebericht 14 TWh. Google selbst äußerte sich zum Stromverbrauch bisher allerdings nicht. Bekannt ist nur: Für die erste Ausbaustufe hat der US-Konzern 150 Megawatt Anschlussleistung reserviert, für den Maximalausbau sind es bis zu 500 Megawatt – die „Krone“ berichtete. Anschlussleistung ist aber nicht gleich Stromverbrauch: Wie viel Strom dann tatsächlich nach Kronstorf fließt, hängt davon ab, ob das Rechenzentrum dauerhaft auf maximaler Auslastung läuft.