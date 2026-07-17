WM-Final-Schiedsrichter bricht in Tränen aus

Schiedsrichter Slavko Vincic brach in Tränen aus und umarmte tief bewegt seine Assistenten Tomaz Klancnik und Andraz Kovacic. Ein Video des Fußball-Weltverbandes FIFA zeigt den berührenden Moment, als der Referee aus Slowenien erfahren hat, dass er am Sonntag (21.00 Uhr im sportkrone.at-Liveticker) in East Rutherford das WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien pfeifen darf.