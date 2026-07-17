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Bekam schwarzes Trikot

WM-Final-Schiedsrichter bricht in Tränen aus

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
17.07.2026 11:14
Slavko Vincic pfeift das WM-Finale am Sonntag.
Slavko Vincic pfeift das WM-Finale am Sonntag.(Bild: AFP/STU FORSTER)
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Schiedsrichter Slavko Vincic brach in Tränen aus und umarmte tief bewegt seine Assistenten Tomaz Klancnik und Andraz Kovacic. Ein Video des Fußball-Weltverbandes FIFA zeigt den berührenden Moment, als der Referee aus Slowenien erfahren hat, dass er am Sonntag (21.00 Uhr im sportkrone.at-Liveticker) in East Rutherford das WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien pfeifen darf.

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Der 46-Jährige kommt beim Turnier zum vierten Mal zum Einsatz. Zuvor pfiff er Brasilien – Marokko (1:1), Jordanien – Algerien (1:2) und im Sechzehntelfinale Mexiko – Ecuador (2:0). Das bisherige Highlight von Vincic war das Champions-League-Finale Real Madrid gegen Borussia Dortmund (2:0) im Jahr 2024.

Die Final-Nominierung gab FIFA-Schiedsrichter-Boss Pierluigi Collina bei einer Besprechung mit Unparteiischen, Assistenten und Videoschiedsrichtern bekannt, die die Entscheidung alle sichtlich angespannt erwarteten. Der Italiener überreichte dann Vincic ein schwarzes Trikot mit seinem Namen.

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