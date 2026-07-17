Mann steckte in Fäkalien-Tank von mobilem Klo fest

Selbst einem Polizisten gelang es nicht, den Mann aus dem mobilen WC zu locken. Der Klo-Besucher erklärte aber auch, wieso: Er könne die Tür nicht aufmachen, weil er nicht aus der Toilette herauskomme. Also öffneten Einsatzkräfte die Tür und staunten nicht schlecht, denn der Mann war tatsächlich IN der Toilette – aus der Kloschüssel ragte sein Kopf heraus.