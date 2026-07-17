War ganze Nacht darin
Mann steckte in Fäkalien-Tank von mobilem Klo fest
Zu einem äußerst ungewöhnlichen wohl etwas stinkenen Einsatz wurde die Feuerwehr im US-Staat Missouri gerufen: Ein Mann war in den Tank eines mobilen Klos geklettert und kam ohne Hilfe nicht mehr heraus. Seine Begründung für die bizarre Aktion sorgt für Kopfschütteln.
Für eine Veranstaltung in Kansas City im US-Staat Missouri wurden von einem Unternehmen mobile Klos aufgestellt. Nach der Veranstaltung kam ein Mitarbeiter des Unternehmens, um sie wieder abzuholen. Zur Sicherheit überprüfte er, ob auch wirklich alle Häuschen leer waren – eines war tatsächlich versperrt, wie „The National News Desk“ berichtet. Trotz Aufforderung des Mitarbeiters kam allerdings niemand aus dem Klohäuschen heraus.
Selbst einem Polizisten gelang es nicht, den Mann aus dem mobilen WC zu locken. Der Klo-Besucher erklärte aber auch, wieso: Er könne die Tür nicht aufmachen, weil er nicht aus der Toilette herauskomme. Also öffneten Einsatzkräfte die Tür und staunten nicht schlecht, denn der Mann war tatsächlich IN der Toilette – aus der Kloschüssel ragte sein Kopf heraus.
Der Mann war am Vorabend in den Abwassertank unter dem Klositz geklettert. Er erklärte den Einsatzkräften, er hatte eine Getränkeflasche herausholen wollen, die ihm ins Klo gefallen war. Allerdings schaffte er es nicht, dann auch wieder aus dem Tank zu krabbeln.
Die Feuerwehrleute mussten das Klo aufschneiden, um den Mann zu befreien. Insgesamt war der Mann rund acht Stunden im Tank eingesperrt. Als er endlich wieder an der frischen Luft war, roch er selbst wohl nicht mehr ganz frisch, denn die Feuerwehrleute spritzten ihn gleich mit dem Löschschlauch ab.
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