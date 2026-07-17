Ansturm auf Trafiken: Ein Land ist im Lotto-Fieber

Dass es am Sonntag zum ersten Mal in der 40-jährigen Geschichte der Österreichischen Lotterien einen Achtfach-Jackpot bei „6 aus 45“ gibt, sorgt im ganzen Land für Hochbetrieb in Trafiken und anderen Lotto-Annahmestellen. So auch bei der Lotto-Kollektur am Grazer Jakominiplatz.