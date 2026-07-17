Ansturm auf Trafiken: Ein Land ist im Lotto-Fieber

Am Sonntag winkt bei „sechs Richtigen“ erstmals ein Achtfach-Jackpot mit zwölf Millionen Euro. Viele Menschen träumen jetzt vom großen Geld, die Trafiken werden regelrecht gestürmt. Krone+ hat sich umgehört, was Gewinner mit ihren Millionen machen würden.
Dass es am Sonntag zum ersten Mal in der 40-jährigen Geschichte der Österreichischen Lotterien einen Achtfach-Jackpot bei „6 aus 45“ gibt, sorgt im ganzen Land für Hochbetrieb in Trafiken und anderen Lotto-Annahmestellen. So auch bei der Lotto-Kollektur am Grazer Jakominiplatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.