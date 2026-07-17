Kampfjet rast nur Meter über Badegäste hinweg

Für Hegseth eine Erziehungsmaßnahme

Bereits einen Tag später stellten sich mehrere Vertreter der Regierung von US-Präsident Donald Trump hinter den Tiefflug. Hegseth schrieb auf X: „Die Tiefflüge werden fortgesetzt, bis sich die Moral verbessert.“ Pentagon-Sprecher Sean Parnell kommentierte den Vorfall mit den Worten: „Macht weiter, Patrioten.“ Auch das Weiße Haus veröffentlichte einen Beitrag, in dem der Überflug positiv dargestellt wurde.