Finnischem „Oldie“ ging in Weiz früh die Luft aus

Dreimal Vizeweltmeister und 18 Siege in der WRC. Jari-Matti Latvala hat in der Rallye-Welt schon viel erlebt – und trotzdem gab es für den 41-jährigen Finnen in Weiz eine doppelte Premiere: „Ich fahre zum allerersten Mal in Österreich“, verriet „JML“ der „Krone“. Und am Startpodium durfte er zum ersten Mal in seinem Leben einer Darbietung von „I am from Austria“ lauschen.