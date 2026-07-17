Finnischem „Oldie“ ging in Weiz früh die Luft aus

Prominenter Österreich-Debütant schockte bei der Weiz-Rallye kurz die Elite. Doch das dicke Ende kam für Jari-Matti Latvala am Ende des Tages. Am Samstag bahnt sich ein Sieg-Krimi um Zehntelsekunden an.
Dreimal Vizeweltmeister und 18 Siege in der WRC. Jari-Matti Latvala hat in der Rallye-Welt schon viel erlebt – und trotzdem gab es für den 41-jährigen Finnen in Weiz eine doppelte Premiere: „Ich fahre zum allerersten Mal in Österreich“, verriet „JML“ der „Krone“. Und am Startpodium durfte er zum ersten Mal in seinem Leben einer Darbietung von „I am from Austria“ lauschen.
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