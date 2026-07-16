Steuerzahler blecht teure Kanzler-Reisen

Der ÖVP-Chef geht wieder einmal auf Reisen. Nein, diesmal nicht schon wieder zu einem Spiel bei der Fußball-WM in den USA, wie kürzlich zu Österreich gegen Argentinien nach Dallas – begleitet von einer zehnköpfigen Entourage. Diesmal bäckt Christian Stocker kleinere Brötchen. Seine Reise führt ihn heute ins niederösterreichische Tulln, ehe es in den nächsten Wochen nach Schwarzenberg in Vorarlberg, nach Villach und in mehrere Landeshauptstädte geht. Diesmal wird wohl, so viel man hört, eher nicht geflogen, zu elft wird man auch nicht reisen, vermutlich sind es sogar noch mehr Leute. Was aber die Reisen in die Bundesländer mit der umstrittenen und vielkritisierten Reise nach Texas verbindet: Finanziert werden sie von den österreichischen Steuerzahlern.

Streng amtlich, natürlich KEINE Parteipolitik

Stocker tourt offiziell nicht als Parteichef der ÖVP, sondern als Bundeskanzler. Das sogenannte „Bürgerservice“ des Bundeskanzleramtes lädt pro Bundesland je 200 Personen ein, deren Auswahl, wie es formuliert wird, „mit wissenschaftlich statistischer Begleitung“ erfolgt, wodurch „eine möglichst hohe Objektivität“ sichergestellt werden soll.