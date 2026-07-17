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Leere Batterien

Die „wilden Hunde“ sind in Spa nicht mehr gefragt

Formel 1
17.07.2026 18:30
Vollblut-Racer wie Max Verstappen müssen sich anpassen
Vollblut-Racer wie Max Verstappen müssen sich anpassen(Bild: AFP/ANDREJ ISAKOVIC)
Porträt von Michael Höller
Von Michael Höller

Die Formel 1 war im Training in Spa-Francorchamps um fast vier Sekunden langsamer als im Vorjahr. In Belgien geht der Batterie pro Runde dreimal der Saft komplett aus! Alte Tugenden der Champions müssen damit in der Box bleiben.

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Großer Mut, kühler Kopf und ein dicker Bleifuß – das war jahrzehntelang das Erfolgsrezept in Spa-Francorchamps. Mit einem Vollgasanteil von über 70 Prozent war die „Ardennen-Achterbahn“ eine der schnellsten Rennstrecken der Formel 1. Die Betonung liegt aber auf dem Verb „war“, weil heuer alles anders ist...

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