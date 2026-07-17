Die „wilden Hunde“ sind in Spa nicht mehr gefragt

Großer Mut, kühler Kopf und ein dicker Bleifuß – das war jahrzehntelang das Erfolgsrezept in Spa-Francorchamps. Mit einem Vollgasanteil von über 70 Prozent war die „Ardennen-Achterbahn“ eine der schnellsten Rennstrecken der Formel 1. Die Betonung liegt aber auf dem Verb „war“, weil heuer alles anders ist...