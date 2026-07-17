Die „wilden Hunde“ sind in Spa nicht mehr gefragt

Die Formel 1 war im Training in Spa-Francorchamps um fast vier Sekunden langsamer als im Vorjahr. In Belgien geht der Batterie pro Runde dreimal der Saft komplett aus! Alte Tugenden der Champions müssen damit in der Box bleiben.
Großer Mut, kühler Kopf und ein dicker Bleifuß – das war jahrzehntelang das Erfolgsrezept in Spa-Francorchamps. Mit einem Vollgasanteil von über 70 Prozent war die „Ardennen-Achterbahn“ eine der schnellsten Rennstrecken der Formel 1. Die Betonung liegt aber auf dem Verb „war“, weil heuer alles anders ist...
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