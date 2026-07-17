Trotz Reanimation: Autofahrerin blockiert Rettung

Polizei traf Blockiererin nicht mehr an

Als die Polizei am Einsatzort eintraf, war die Autofahrerin bereits nicht mehr vor Ort. Die Beamten konnten sie laut Polizeiangaben jedoch anhand des Kennzeichens ermitteln. Gegen die 66-Jährige wird nun ermittelt. Im Raum steht unter anderem der Verdacht des Widerstands gegen Rettungskräfte sowie der Behinderung hilfeleistender Personen.