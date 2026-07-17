Will nicht wegfahren
Trotz Reanimation: Autofahrerin blockiert Rettung
Während Rettungskräfte im deutschen Kaiserslautern um das Leben eines Patienten kämpften, soll eine Autofahrerin die Weiterfahrt des Rettungswagens verhindert haben. Die 66-Jährige parkte laut Polizei unmittelbar vor dem Einsatzfahrzeug und weigerte sich demnach trotz mehrfacher Aufforderungen, den Weg freizugeben.
Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstagnachmittag am Betzenberg in Kaiserslautern. Nach Angaben der Einsatzkräfte befanden sich die Sanitäter gerade bei der Versorgung eines Patienten, der wiederbelebt werden musste.
Reanimation im Rettungswagen verzögert
Als der Transport des Patienten in ein Krankenhaus beginnen sollte, war die Durchfahrt durch das Fahrzeug der Frau blockiert. Die Rettungskräfte erklärten ihr laut Polizei mehrfach die Dringlichkeit der Situation und baten sie, ihr Auto wegzufahren.
Demnach zeigte die 66-Jährige jedoch keine Bereitschaft, den Weg freizumachen. Die Sanitäter verständigten schließlich die Polizei. Währenddessen mussten sie die Reanimation im Rettungswagen fortsetzen. Laut deutschen Medienberichten verzögerte sich der Transport des Patienten dadurch um rund zehn Minuten.
Polizei traf Blockiererin nicht mehr an
Als die Polizei am Einsatzort eintraf, war die Autofahrerin bereits nicht mehr vor Ort. Die Beamten konnten sie laut Polizeiangaben jedoch anhand des Kennzeichens ermitteln. Gegen die 66-Jährige wird nun ermittelt. Im Raum steht unter anderem der Verdacht des Widerstands gegen Rettungskräfte sowie der Behinderung hilfeleistender Personen.
Bei einer Verurteilung können dafür laut den Berichten eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr drohen. Über den Zustand des Patienten sind bislang keinerlei Informationen bekannt.
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