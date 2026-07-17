Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Will nicht wegfahren

Trotz Reanimation: Autofahrerin blockiert Rettung

Ausland
17.07.2026 21:00
Im Kampf um Leben und Tod zählen für Einsatzkräfte oft Sekunden – im akuten Fall hat eine ...
Im Kampf um Leben und Tod zählen für Einsatzkräfte oft Sekunden – im akuten Fall hat eine Autofahrerin einem Patienten aber aus Ignoranz gleich wertvolle Minuten gekostet.(Bild: Tobias Arhelger – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Während Rettungskräfte im deutschen Kaiserslautern um das Leben eines Patienten kämpften, soll eine Autofahrerin die Weiterfahrt des Rettungswagens verhindert haben. Die 66-Jährige parkte laut Polizei unmittelbar vor dem Einsatzfahrzeug und weigerte sich demnach trotz mehrfacher Aufforderungen, den Weg freizugeben.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstagnachmittag am Betzenberg in Kaiserslautern. Nach Angaben der Einsatzkräfte befanden sich die Sanitäter gerade bei der Versorgung eines Patienten, der wiederbelebt werden musste.

Reanimation im Rettungswagen verzögert
Als der Transport des Patienten in ein Krankenhaus beginnen sollte, war die Durchfahrt durch das Fahrzeug der Frau blockiert. Die Rettungskräfte erklärten ihr laut Polizei mehrfach die Dringlichkeit der Situation und baten sie, ihr Auto wegzufahren.

Demnach zeigte die 66-Jährige jedoch keine Bereitschaft, den Weg freizumachen. Die Sanitäter verständigten schließlich die Polizei. Währenddessen mussten sie die Reanimation im Rettungswagen fortsetzen. Laut deutschen Medienberichten verzögerte sich der Transport des Patienten dadurch um rund zehn Minuten.

Lesen Sie auch:
Im Zickzack gefahren
Polizist behindert Rettung auf Weg zum Einsatz
10.02.2019
Kein Verständnis mehr
Feuerwehren verärgert: „Gaffer belasten uns“
30.06.2026
67-Jähriger angezeigt
Baby von Auto erfasst: Lenker fuhr einfach weiter
20.09.2025

Polizei traf Blockiererin nicht mehr an
Als die Polizei am Einsatzort eintraf, war die Autofahrerin bereits nicht mehr vor Ort. Die Beamten konnten sie laut Polizeiangaben jedoch anhand des Kennzeichens ermitteln. Gegen die 66-Jährige wird nun ermittelt. Im Raum steht unter anderem der Verdacht des Widerstands gegen Rettungskräfte sowie der Behinderung hilfeleistender Personen.

Bei einer Verurteilung können dafür laut den Berichten eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr drohen. Über den Zustand des Patienten sind bislang keinerlei Informationen bekannt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
17.07.2026 21:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf