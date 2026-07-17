Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WM-Shootingstar

Manzambi um 70 Mio. € von Freiburg zu Aston Villa

Fußball International
17.07.2026 20:08
Johan Manzambi
Johan Manzambi(Bild: GEPA)
Porträt von
Von

Der Schweizer Fußball-Teamspieler Johan Manzambi wechselt vom SC Freiburg zu Aston Villa. Laut Medien beträgt die Ablösesumme bis zu 70 Millionen Euro ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Manzambi hatte sowohl in der abgelaufenen Bundesliga-Saison als auch bei der WM für Furore gesorgt, ehe er von einer Verletzung ausgebremst wurde.

Gesamtpaket aus Basisablöse und möglichen Boni
Zunächst war Newcastle in der Favoritenrolle für die Verpflichtung des 20-Jährigen gestanden. Doch am Ende machte der Europa-League-Sieger, der im Finale gegen Freiburg gewonnen hatte, das Rennen.

Nach Informationen des „Kicker“ und von Sky soll das Gesamtpaket aus Basisablöse und möglichen Boni bestehen. Freiburg, der Verein von ÖFB-Teamspieler Philipp Lienhart, nannte keine Details.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
17.07.2026 20:08
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Polizeischülerin stürzt bei Wasserfall in den Tod
141.257 mal gelesen
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet!
Ausland
Meteotsunami überraschte Urlauber in Kroatien
123.032 mal gelesen
Ein Gewitter über Kroatien (Symbolbild)
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
104.949 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Innenpolitik
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
1032 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Innenpolitik
Steuerzahler muss Stockers Österreich-Tour zahlen
839 mal kommentiert
Auf Social Media trommelt der Kanzler für seine Veranstaltungsreihe „Österreich im ...
Steiermark
Trockenheit: Erste Gemeinde dreht Trinkwasser ab
771 mal kommentiert
Der Regen der letzten Stunden hat sie Situation nicht entschärft.
Mehr Fußball International
Kein Scherz
Über 200 Unterstützer-Schreiben für FIFA-Boss!
WM-Shootingstar
Manzambi um 70 Mio. € von Freiburg zu Aston Villa
Einst Meister, jetzt:
„Schließung des Betriebs!“ Traditionsklub vor Aus
Bayern scheitert, aber
Italien-Klub hält unglaubliche WM-Serie am Laufen
Fotograf über Kultbild
Hier badet Messi Spaniens Jungstar Lamine Yamal!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf