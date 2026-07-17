Manzambi um 70 Mio. € von Freiburg zu Aston Villa

Der Schweizer Fußball-Teamspieler Johan Manzambi wechselt vom SC Freiburg zu Aston Villa. Laut Medien beträgt die Ablösesumme bis zu 70 Millionen Euro ...
Manzambi hatte sowohl in der abgelaufenen Bundesliga-Saison als auch bei der WM für Furore gesorgt, ehe er von einer Verletzung ausgebremst wurde.
Gesamtpaket aus Basisablöse und möglichen Boni
Zunächst war Newcastle in der Favoritenrolle für die Verpflichtung des 20-Jährigen gestanden. Doch am Ende machte der Europa-League-Sieger, der im Finale gegen Freiburg gewonnen hatte, das Rennen.
Nach Informationen des „Kicker“ und von Sky soll das Gesamtpaket aus Basisablöse und möglichen Boni bestehen. Freiburg, der Verein von ÖFB-Teamspieler Philipp Lienhart, nannte keine Details.
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