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Der Mentor knöpft sich seinen Schüler vor

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
17.07.2026 20:18
Das WM-Finale gibt ein besonderes Trainerduell her. Argentiniens Scaloni (li.) trifft auf „Furia ...
Das WM-Finale gibt ein besonderes Trainerduell her. Argentiniens Scaloni (li.) trifft auf „Furia Roja“-Teamchef de la Fuente.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN, LLUIS GENE)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Die Final-Teamchefs Luis de la Fuente und Lionel Scaloni eint eine spezielle Beziehung zueinander. Als Spieler gewannen sie Meistertitel – als Trainer sind beide Weltstars. Aus der Beziehung Lehrer – Schüler entwickelte sich eine Freundschaft, die bis heute anhält.

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Was Sonntag im Trainer-Duell um den WM-Titel gipfelt, nahm im November 2017 seinen Anfang. Da betrat Lionel Scaloni die „ciudad de Fútbol de Las Rozas“, Herz und Zentrum des spanischen Fußballverbandes, um die nächste Etappe auf dem Weg zur UEFA Pro Lizenz in Angriff zu nehmen. „Es wäre ein Leichtes zu sagen, dass er hervorstach. Doch es trifft zu. Lionel zählte zu jenen Auszubildenden mit dem gewissen Etwas.“

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