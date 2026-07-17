Der Mentor knöpft sich seinen Schüler vor

Was Sonntag im Trainer-Duell um den WM-Titel gipfelt, nahm im November 2017 seinen Anfang. Da betrat Lionel Scaloni die „ciudad de Fútbol de Las Rozas“, Herz und Zentrum des spanischen Fußballverbandes, um die nächste Etappe auf dem Weg zur UEFA Pro Lizenz in Angriff zu nehmen. „Es wäre ein Leichtes zu sagen, dass er hervorstach. Doch es trifft zu. Lionel zählte zu jenen Auszubildenden mit dem gewissen Etwas.“