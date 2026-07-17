Krieg bringt russische Bauern zur Verzweiflung

Die russischen Bauern haben heuer zwar eine gute Ernte, aber können sich darüber wohl nicht so richtig freuen. Denn der Ukraine-Krieg und die Sprit-Krise setzen die Landwirte enorm unter Druck. Russlands Landwirtschaftsministerin versprach den Bauern jetzt, dass ihnen der Staat unter die Arme greifen werde.