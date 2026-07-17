Über 200 Unterstützer-Schreiben für FIFA-Boss!

Der deutsche Verband bestätigte zuletzt, kein Unterstützungsschreiben für die Wiederwahl Infantinos unterzeichnet zu haben. Dennoch darf sich Infantino zum jetzigen Stand seiner erneuten Wiederwahl beim FIFA-Kongress am 18. März 2027 im marokkanischen Rabat sicher sein. Auch wenn es nach dem Fall Balogun vor allem aus Europa kritische Stimmen gegeben hatte, hat sich bisher kein Gegenkandidat erklärt.