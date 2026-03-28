NASA baut bemannte Mondbasis – mit Hilfe aus Wien

Es ist eines der ambitioniertesten Projekte in der Geschichte der Raumfahrt: Bis 2033 will die NASA die erste bemannte Forschungsbasis auf der Mondoberfläche errichten. „Wir werden in den nächsten sieben Jahren rund 20 Milliarden Dollar investieren und sie mit Dutzenden von Missionen bauen“, sagte NASA-Chef Jared Isaacman diese Woche.